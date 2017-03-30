高市愛河上游發生婦人溺水 命危急救

高雄市三民區河堤社區旁愛河上游今早發生婦人墜河意外，警消救援 。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區河堤社區旁愛河上游今早發生婦人墜河意外，警消將她救上來，人已昏迷。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區河堤社區旁愛河上游風景美，今早發生婦人墜河意外，婦人正急救中。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區河堤社區旁的愛河上游，今天清晨5點47分有運動的民眾發現水面上浮著1名婦人，消防隊獲報趕抵現場救起婦人，沒有意識陷入昏迷，但有微弱呼吸，緊急送往高醫急救中，情況不樂觀。

報案民眾指稱，他聽到有運動的民眾高喊「有人落水了」，他沒看到墜河，立即打電話報案。由於河面距離馬路約有1層樓的高度，消防隊架梯下到河中，將婦人拉上岸實施CPR，隨後送往高醫急救。

轄區三民二分局鼎金派出所副所長熊端偉說，婦人年約50至60歲，體型微胖，穿著鮮艷的銀光色短袖上衣及黑色緊身褲，沒有穿鞋子，身上沒有任何證件，因她臉部有些浮腫，警方利用臉部辨識系統也辨識不出來，現正調閱監視器，釐清婦人身分。

(中時)