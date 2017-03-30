高市愛河上游發生婦人溺水 命危急救
高雄市三民區河堤社區旁的愛河上游，今天清晨5點47分有運動的民眾發現水面上浮著1名婦人，消防隊獲報趕抵現場救起婦人，沒有意識陷入昏迷，但有微弱呼吸，緊急送往高醫急救中，情況不樂觀。
報案民眾指稱，他聽到有運動的民眾高喊「有人落水了」，他沒看到墜河，立即打電話報案。由於河面距離馬路約有1層樓的高度，消防隊架梯下到河中，將婦人拉上岸實施CPR，隨後送往高醫急救。
轄區三民二分局鼎金派出所副所長熊端偉說，婦人年約50至60歲，體型微胖，穿著鮮艷的銀光色短袖上衣及黑色緊身褲，沒有穿鞋子，身上沒有任何證件，因她臉部有些浮腫，警方利用臉部辨識系統也辨識不出來，現正調閱監視器，釐清婦人身分。
(中時)
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