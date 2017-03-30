中打借提嫌犯墜谷 疑發現屍體

販毒竊盜集團主嫌黃俊傑在關刀山區失蹤，警方搜索一個月無所獲，懷疑墜谷死亡。（廖肇祥攝）

刑事局中部打擊犯罪中心上月23日借提押解販毒竊盜集團主嫌黃俊傑到南投縣埔里山區起槍，因發生嫌犯墜崖事件引發軒然大波，當時黃嫌上有腳鐐手銬，警方一度被外界質疑「放水」讓其脫逃，警方派員搜山一個多月，並追查下線黨羽都無所獲，今日早上仁愛鄉當地原住民回報，在關刀山區離登山口一日行程附近發現一具男性屍體，疑似脫逃黃嫌。

南投地檢署主任檢察官王銘裕表示，已接獲初步訊息，由於死者身分一時無法確認，且發現地點具登山口需要一天步程，先將請消防局與山青進入山區將屍體扛出來後，再相驗確認身分。

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(中時)