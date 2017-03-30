論文造假案 兩部調查結果出爐 台大：還楊泮池清白

教育部和科技部今日公布台大論文案調查結果，認定生化所教授郭明良、張正琪論文造假，而校長楊泮池沒有違反學術倫理，但有行政監督不周的責任，且此案重創學術聲譽，教育部將扣除台大今年補助款5400萬元。台大主秘林達德表示，「雖然痛但是得尊重」，此次審議結果和校內調查相近，重點是還給楊校長學術倫理的清白。

台大論文早假爭議延燒近5的月之久，引發各界關注，台大日前已公佈調查報告，科技部和教育部調查了4個多月，今天終於公佈結果，台大表示，尊重科技部和教育部的審議結果，而跨部會的調查結果其實跟台大校教評會的審議結果一致。

針對兩部對於台大學術倫理的建議，林達德說，台大會檢討改進，不過主要是兩部審議確定了楊泮池沒有違反學術倫理，由於這陣子楊校長受了很多的委屈，現在總算有明確的結果，對於他最重視的學術倫理，也還給他清白。

至於教育部將扣除台大補助款，林達德說，「雖然很痛也必須尊重」，台大的確不應該發生論文早假的事件，未來也將啟動一連串的措施，加強校內的學術倫理機制。

(中時)