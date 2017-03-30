蘋果納入這家供應商 電動車企圖心不減

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蘋果公布前200大供應鏈廠商名單，外媒指出，蘋果將羅伯特博世（RobertBosch GmbH）納入供應商名單，或許透露出蘋果布局電動車的企圖心。

蘋果公布前200大供應鏈廠商名單，蘋果公布大約97%比例的供應鏈廠商採購名單，這些廠商提供包括材料、零組件和最終組裝服務。名單中也公開供應鏈廠商提供蘋果材料、零組件和組裝的製造地點。

根據名單顯示，羅伯特博世（Robert Bosch GmbH）位於德國南部城市羅伊特林根（Reutlingen）的據點，名列蘋果前200大供應商。

值得玩味的是，國外科技媒體網站Appleinsider指出，這個據點主要以研發汽車電子為主，並且製造輪椅等相關行動解決方案。

報導引述不具名博世員工消息指出，當地據點主要以車用和行動可攜式相關方案為主，其中行動可攜式方案除了輪椅外，還包括動態步態訓練輔具等相關。

報導揣測，這個據點可能製造車用零配件和支援車用相關設備，或許可一窺蘋果布局汽車領域的企圖心。

Appleinsider並表示，羅伯特博世的氣壓感測元件打進蘋果iPhone 6S產品。

蘋果似乎正透過名為Titan的計畫，持續開發電動車產品。但蘋果對此口風非常緊，一點訊息都不肯透露。

外媒去年9月報導，傳出蘋果代號Titan（Project Titan）、預計在2020年推出電動車的計畫，可能會順延到2021年實現。

外媒先前指出，蘋果已從特斯拉（Tesla）、福特（Ford）、賓士（Mercedes-Benz）、通用（GM）、飛雅特克萊斯勒汽車公司（Fiat Chrysler Automobiles NV）、A123 Systems等，挖角汽車業和電池廠商的工程師好手。

蘋果也從福斯汽車集團（Volkswagen AG）、晶片大廠輝達（Nvidia）、以及蘇黎世聯邦理工學院的自主系統實驗室（Autonomous Systems Lab），積極挖角在先進駕駛輔助系統（ADAS）以及自動駕駛系統經驗十足的工程師與主管。1060330

(中央社)