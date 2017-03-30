男子被騙300餘萬元 取款車手聲押獲准

雲林縣一名男子遭詐騙集團騙走新台幣300餘萬元，28日又要提領80萬元現金時，被行員發現有異，報警處理；警方29日逮捕取款車手，由檢方聲押獲准。

雲林縣斗六警分局指出，被害人曾姓男子於23日在家接到冒充健保局人員的詐騙集團成員來電，表示他的健保卡遭詐領健保費，之後又有冒充檢察官的成員表示要凍結他的帳戶。

詐騙集團成員告訴他，他的帳戶是犯罪帳戶，要先領出來交給檢察官保管，等到開庭確定無罪後才會歸還。曾男不疑有他，陸續到銀行匯款9次，之後又到2家銀行提領現金46萬及95萬元，總共被騙311萬元。

本月28日下午，被害人又依詐騙集團成員指示前往銀行準備提領80萬元時，行員發覺有異，於是通報警方處理，才保住他的80萬元存款。

警方受理後，組成專案小組調查，研判歹徒可能再度出面取款，於是與被害人一起誘出嫌犯，當場逮捕冒充檢察官的21歲徐姓男子。

徐姓車手到案後表示，他是在28日接獲指示前往斗六取款，先前得手的141萬元現金，已被其他成員取走了。

警方偵訊後，依詐欺等罪嫌將徐男移送雲林地檢署偵辦，並由檢察官向雲林地方法院聲請羈押獲准。1060330

(中央社)