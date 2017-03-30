男子被騙300餘萬元 取款車手聲押獲准
雲林縣一名男子遭詐騙集團騙走新台幣300餘萬元，28日又要提領80萬元現金時，被行員發現有異，報警處理；警方29日逮捕取款車手，由檢方聲押獲准。
雲林縣斗六警分局指出，被害人曾姓男子於23日在家接到冒充健保局人員的詐騙集團成員來電，表示他的健保卡遭詐領健保費，之後又有冒充檢察官的成員表示要凍結他的帳戶。
詐騙集團成員告訴他，他的帳戶是犯罪帳戶，要先領出來交給檢察官保管，等到開庭確定無罪後才會歸還。曾男不疑有他，陸續到銀行匯款9次，之後又到2家銀行提領現金46萬及95萬元，總共被騙311萬元。
本月28日下午，被害人又依詐騙集團成員指示前往銀行準備提領80萬元時，行員發覺有異，於是通報警方處理，才保住他的80萬元存款。
警方受理後，組成專案小組調查，研判歹徒可能再度出面取款，於是與被害人一起誘出嫌犯，當場逮捕冒充檢察官的21歲徐姓男子。
徐姓車手到案後表示，他是在28日接獲指示前往斗六取款，先前得手的141萬元現金，已被其他成員取走了。
警方偵訊後，依詐欺等罪嫌將徐男移送雲林地檢署偵辦，並由檢察官向雲林地方法院聲請羈押獲准。1060330
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。