陸自製航艦服役後 海軍結構將重大變化
針對中國大陸自製航空母艦可能在4月下水，中國大陸軍事專家尹卓認為，中共海軍擁有國產航艦後，兵力結構會發生重大變化，基本形成以航艦編隊為核心的水面艦艇力量結構。
但尹卓說，相形之下，美國海軍目前維持著11個航空母艦編隊（打擊群）的龐大力量。然而，中國大陸不會發展像美國般規模的航空母艦力量。
中國大陸中央電視台報導，尹卓在受訪時表示，從最近曝光的照片上看，中國大陸首艘自製航空母艦的甲板已經封口。同時，船體外部塗上了紅色的防汙漆。
尹卓說，由於這種防汙漆有一定毒性，塗裝後不會長期在外曝露，需要下水。由此推斷，這艘航空母艦「距離下水的日子已不遠了」。
至於有外媒因此推測，20至30年後，中共海軍在西太平洋的實力將會超過美國海軍，尹卓則持保守態度。他說，相形之下，美國擁有龐大的海軍力量，並維持著11個航艦編隊。但中國大陸不會發展像美國般規模的航空母艦力量。
尹卓聲稱，外媒在評估中國大陸與美國軍力對比時，經常對中國大陸採取捧殺（先吹捧、再打擊）策略，言論的客觀性「大打折扣」。1060330
(中央社)
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