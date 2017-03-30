所得替代率 試院通過逐年降至70%

考試院會今天通過公務人員退休撫卹法草案，所得替代率自80%分10年逐年降至70%（任職35年）、最低生活保障新台幣3萬2160元，草案將送立法院審議。

考試院會上午通過攸關公務人員年金改革的公務人員退休撫卹法草案，會後由考試院長伍錦霖、副院長李逸洋、銓敘部長周弘憲、考試委員何寄澎召開記者會，對外說明。

伍錦霖說，這段時間已退人員及在職公務人員的心聲，他字字句句聽在心裡，也痛在心裡。他今天以沉重的心情舉行記者會，因為年金改革是不得不為的工程，也是大家必須共同面對的問題。

他表示，這是制度與情勢變遷使然，不是任何一個人或行業的錯誤，更不該由公務人員承擔。1060330

(中央社)