所得替代率 試院通過逐年降至70%
考試院會今天通過公務人員退休撫卹法草案，所得替代率自80%分10年逐年降至70%（任職35年）、最低生活保障新台幣3萬2160元，草案將送立法院審議。
考試院會上午通過攸關公務人員年金改革的公務人員退休撫卹法草案，會後由考試院長伍錦霖、副院長李逸洋、銓敘部長周弘憲、考試委員何寄澎召開記者會，對外說明。
伍錦霖說，這段時間已退人員及在職公務人員的心聲，他字字句句聽在心裡，也痛在心裡。他今天以沉重的心情舉行記者會，因為年金改革是不得不為的工程，也是大家必須共同面對的問題。
他表示，這是制度與情勢變遷使然，不是任何一個人或行業的錯誤，更不該由公務人員承擔。1060330
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。