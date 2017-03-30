台大論文案 郭明良停權10年 楊泮池未違學術倫理
有關台灣大學郭明良教授研究團隊涉及學術倫理案，科技部與教育部今日召開聯合記者會，說明審議程序及審議結果。台大教授郭明良同遭科技部及教育部認定論文造假，違反學術倫理，處分停權10年，並追回研究主持費154.25萬元。台大校長楊泮池則未違反學術倫理。
教育部表示，經過審查認定，郭明良論文出現圖片造假、圖片重複使用，不同實驗卻有相同結果等問題。科技部表示，依照學術倫理審議會審視討論後，判定郭明良有8篇論文違反學術倫理，將處分停權10年，並追回2005年至2016年相關研究主持費154.25萬元。
教育部次長姚立德指出，經過很仔細的看楊泮池參與的論文有無違反學術倫理，他自身的貢獻確實是沒有違反，但是有些論文當中楊泮池有掛名共同作者，既然掛名就應負「榮辱與共」的責任，甚至在楊泮池擔任醫學院院長期間，有一篇論文大量勘誤，他未警覺並採取積極作為，身為學術行政領導者，有應注意而未注意的責任。
姚立德指出，關於楊泮池的論文「榮辱與共」及應注意而未注意等兩項責任，都交由台大審議如何處理，教育部會行文給台大，要求3個月內做出處置。
科技部指出，除了郭明良外，同遭認定違反學術倫理人員包括台大附設醫院林明燦教授，處分停權8年，追回研究主持費81萬元；台大醫學院張正琪教授，處分停權8年並追回研究主持費76萬元；國家衛生研究院癌症研究所蘇振良副研究員，處分停權5年，追回研究主持費34.5萬元；台大附設醫院副教授譚慶鼎，處分停權2年；台大附設醫院副教授林本仁，處分停權1年。
(中時)
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