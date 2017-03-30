美國務院員工洩密中國間諜 一年賺60萬
美國國務院資深員工涉嫌洩漏機密給中國情報人員，並接收現金及各種形式的禮物作為回饋，她也私下透漏自己一年可以因此賺進2萬美元(約新台幣60萬元)，她在周二因此被控妨礙公務以及蓄意隱瞞FBI調查兩項重罪，最高將面臨25年的刑責。
美國國務院員工克萊蓬（Candace Claiborne）涉嫌洩密被捕，她被控利用職務擁有的最高安全權限，在過去5年間洩漏國務院相關資訊給2名中國情報人員，而且沒有按規定回報和外國情報人員接觸。克萊蓬及她的家人也因此受到各種形式的禮物及現金回饋，包括iPhone、筆記型電腦、出國旅遊、中國春節禮品、餐點，甚至還有翻修過的公寓，以及直接匯錢到她的戶頭中，而克萊彭在自己的日記中也提到，她繼續與這些外國情報人員合作，一年可以賺取2萬美元。
美國司法部對此事的聲明中也提到，中國情報人員曾要求克萊蓬洩漏關於國務院對中美戰略經濟的對話，並在事後一次匯給克萊蓬2,480美元(約新台幣7.5萬元)作為酬勞，而且克萊蓬還刻意誤導及隱瞞國務院的背景調查人員以及FBI探員，自己有接觸外國情報人員的事實，甚至還在FBI調查她時，將和中國接觸的相關證據刪除。
現年60歲的克萊蓬（Candace Claiborne）是在國務院工作了18年的資深員工，她目前任職於歐洲暨歐亞事務局，從1999年便開始擔任國務院的管理專員，也曾任多個海外職務，包括伊拉克巴格達、蘇丹喀土木、中國上海和北京的大使館及領事館工作。
克萊蓬因洩密違法已經於周二被捕，她在周三出庭時拒絕認罪，下次將於4月18日再次開庭，而克萊彭被指控妨礙公務以及蓄意隱瞞FBI調查兩項重罪，將面臨最高25年的有期徒刑。
(中時電子報)
文章來源：State Department Employee Arrested and Charged With Concealing Extensive Contacts With Foreign Agents
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