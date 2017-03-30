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美國務院員工洩密中國間諜 一年賺60萬

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麥考德
司法部國家安全部代理檢察官麥考德(Mary McCord)(中)，今天對這此案件表示：「克萊蓬利用自己的職位以及可以接觸外交機密資料的權限來獲得個人利益」。圖為麥考德3/16在司法部記者會上發言。(圖/美聯社)

美國國務院資深員工涉嫌洩漏機密給中國情報人員，並接收現金及各種形式的禮物作為回饋，她也私下透漏自己一年可以因此賺進2萬美元(約新台幣60萬元)，她在周二因此被控妨礙公務以及蓄意隱瞞FBI調查兩項重罪，最高將面臨25年的刑責。

美國國務院員工克萊蓬（Candace Claiborne）涉嫌洩密被捕，她被控利用職務擁有的最高安全權限，在過去5年間洩漏國務院相關資訊給2名中國情報人員，而且沒有按規定回報和外國情報人員接觸。克萊蓬及她的家人也因此受到各種形式的禮物及現金回饋，包括iPhone、筆記型電腦、出國旅遊、中國春節禮品、餐點，甚至還有翻修過的公寓，以及直接匯錢到她的戶頭中，而克萊彭在自己的日記中也提到，她繼續與這些外國情報人員合作，一年可以賺取2萬美元。

美國司法部對此事的聲明中也提到，中國情報人員曾要求克萊蓬洩漏關於國務院對中美戰略經濟的對話，並在事後一次匯給克萊蓬2,480美元(約新台幣7.5萬元)作為酬勞，而且克萊蓬還刻意誤導及隱瞞國務院的背景調查人員以及FBI探員，自己有接觸外國情報人員的事實，甚至還在FBI調查她時，將和中國接觸的相關證據刪除。

現年60歲的克萊蓬（Candace Claiborne）是在國務院工作了18年的資深員工，她目前任職於歐洲暨歐亞事務局，從1999年便開始擔任國務院的管理專員，也曾任多個海外職務，包括伊拉克巴格達、蘇丹喀土木、中國上海和北京的大使館及領事館工作。

克萊蓬因洩密違法已經於周二被捕，她在周三出庭時拒絕認罪，下次將於4月18日再次開庭，而克萊彭被指控妨礙公務以及蓄意隱瞞FBI調查兩項重罪，將面臨最高25年的有期徒刑。

(中時電子報)

文章來源：State Department Employee Arrested and Charged With Concealing Extensive Contacts With Foreign Agents

關鍵字：情報人員中國間諜美國國務院司法部國家安全洩密權限
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