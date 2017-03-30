疑遭高壓電擊 工人自高塔墜落無生命跡象

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42歲杜姓男子於林口區幸福高爾夫球場內高壓電塔施作電塔油漆工程。（陳心瑜翻攝）

杜男疑因不慎觸碰高壓電遭電擊。（陳心瑜翻攝）

警消搶救過程。（陳心瑜翻攝）

男子從4樓高的高壓電塔墜落，當場失去呼吸心跳。（陳心瑜翻攝）

警消獲報後趕緊為他急救並送醫。（陳心瑜翻攝）

杜男右髖骨開放性骨折、上下肢變形、臟器外漏，傷勢嚴重。（陳心瑜翻攝）

台電外包工作人員42歲杜姓男子30日早上9時30分許於林口區幸福高爾夫球場內高壓電塔施作電塔油漆工程時，疑因不慎觸碰高壓電遭電擊，從4樓高的高壓電塔墜落，當場失去呼吸心跳，警消獲報後趕緊為他急救並送醫。

杜男右髖骨開放性骨折、上下肢變形、臟器外漏，傷勢嚴重，目前送往林口長庚醫院急救中。

(中時)