兼任教師推專法？高教工會：應一體適用勞基法

高教工會30日赴教育部演出行動劇，突顯「無本職」兼任教師面對校方恣意不續聘的困境。（黃世麒攝）

工會成員演出行動劇，突顯校方為節省成本，採不續聘「無本職」兼任教師的作法，讓兼任教師在「切割適用勞基法」的破傘下，只能任由校方宰割的困境。（黃世麒攝）

高教工會30日赴教育部，抗議部長潘文忠日前至立院報告時，聲稱將把大專兼任教師適用勞基法一案予以撤回，並以修改《兼任教師聘任辦法》因應；工會成員演出行動劇，突顯校方為節省成本，採不續聘「無本職」兼任教師的作法，讓兼任教師在「切割適用勞基法」的破傘下，只能任由校方宰割的困境。

(中時)