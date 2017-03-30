洩個資給殯葬業者 消防員瀆職緩起訴

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高巿府消防局楠梓分隊黃姓消防員前年10月趁工作之便，3度將危急個案資料通報給禮儀殯葬業者，讓對方得以提早接洽喪家招攬生意。檢廉偵辦後，黃員坦承不諱，高雄地檢署認為他已有悔意，依瀆職罪處分緩起訴1年。

(中時)