信義威秀火災 柯佳嬿質疑看熱鬧心態
台北市信義威秀影城2樓美食街餐廳昨晚起火，現場疏散，恰好電影「目擊者」辦首映，演員柯佳嬿表示，疏散時很多人拍照、錄影慢慢走，希望台灣人改正看熱鬧心態，很要不得。
信義威秀影城2樓美食街餐廳昨晚約8時10分起火，火勢甚大，一陣陣濃煙竄出，現場疏散近千人，周圍馬路擠滿人潮，幸未有人員受困。
恰巧「目擊者」在信義威秀舉辦首映會，共有5個包場及1場特映會，因濃煙太嗆，包括演員許瑋甯、莊凱勛、柯佳嬿與李淳等人都被疏散，許瑋甯、莊凱勛隨後在社群網站臉書（facebook）報平安。
柯佳嬿臉書貼文表示，「都失火了，都濃煙了，都疏散了，竟然還有這麼多人在拍照錄影慢慢走，路堵住，移動速度變慢，後面還有很多人沒疏散完啊，真的覺得很生氣。台灣人這種看熱鬧的心態可以改一下嗎？有些時候真的很要不得。」
有網友留言「什麼都要拍照打卡上傳，命都不要了」，也有人認同柯佳嬿說法，希望看熱鬧心態可改正，以免影響救災行動，更有人說她罵得好，威秀影城公關經理李光爵則留言「我們已經疏散很快了」。1060330
(中央社)
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