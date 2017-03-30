星國公務員不輕鬆 須具備數位科技能力

我要評比

新加坡推動智慧國將再跨一大步，新加坡政府決定和新加坡國立大學合作，為1萬名公務員培養數位科技能力，不僅了解數位網路時代趨勢，也強化政府部門的資安能力。

新加坡政府部門在今後5年中，每年為2000名公務員進行這項數位科技能力的培訓計畫。

領導「智慧國事務署」（SNDGO）的新加坡外交部長維文指出，政府最近宣布成立「智慧國及數位政府工作團」（SNDGG），確保政府部門和公務員能有效善用最新科技，充分運用數位及有關技能，則是其中的當務之急。

維文說，新加坡「政府科技局」（GovTech）已和新加坡國立大學簽合作備忘錄，讓1萬名公務員接受培訓。

新加坡國立大學和政府科技局發表聲明，雙方會在網路安全、人工智慧和數位科技方面共同合作，推出公務員和大學研究員交換計畫。

新加坡推動智慧國不遺餘力，副總理兼國家安全統籌部長張志賢今年3月初才在國會中宣布要強化公務員能力，因應網路安全及做好政府全方位的服務。

「智慧國及數位政府工作團」由「智慧國及數位政府署」和「政府科技局」組成，全面推動智慧國的願景。1060330

(中央社)