景氣何時亮黃紅燈 陳添枝：應該快了

國發會主委陳添枝今天說，景氣燈號應很快能從綠燈跑到黃紅燈；而其實不必急著期待趕快出現黃紅燈，這段綠燈時間，是景氣穩定上升的階段，這段時間拉長，景氣延伸幅度可拉高。

陳添枝今天在立法院受訪時，針對景氣燈號，何時會亮黃紅燈，他表示，景氣綜合判斷分數還差4分就是黃紅燈，所以應該很快了，但很難預測。

陳添枝指出，這段綠燈時間，是景氣穩定上升的階段，若這段時間可以拉長，景氣的延伸幅度可以比較高，所以不必立刻期待趕快出現黃紅燈或紅燈，因為這就表示景氣已經過熱了，所以綠燈時間長是件好事。

現場記者詢問，過去景氣也曾好轉，但薪資未必會跟上，陳添枝則說，綠燈只是恢復到正常的狀態，不一定會有很大的效果，因為勞動市場一定要需求出來，才能把薪資拉上來。因此未來如果亮了黃紅燈，對薪資是會有幫助的。1060330

(中央社)