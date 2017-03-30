擔心被大陸買走 中華郵政曾想買兄弟象

我要評比

中華郵政股份有限公司董事長翁文祺今天主動表示，去年曾想買下中華職業棒球大聯盟兄弟象隊，他當時一直擔心兄弟象被中國大陸買走，後來被中信買走。

立法院交通委員會上午審查106年度中華郵政預算案，民主進步黨籍立法委員鄭運鵬表示，中華郵政員工2萬多人，應鼓勵體育並自組球隊，他建議發展足球。

翁文祺表示，相當重視體育，是目前唯一每年仍在舉辦員工運動會的公家單位。1060330

(中央社)