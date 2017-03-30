卜睿哲對川普提入門指引 別用一中原則

前AIT理事主席卜睿哲在川習會前，就「一中政策」向川普提出12項「要與不要」指引，建議不要使用「一中原則」等字眼，美國的一中政策與中國的一中原則不是同一件事。

前美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard Bush）今天在布魯金斯研究所（Brookings Institution）官網發表「一中政策入門」長篇專文．在美國總統川普（Donald Trump）將與中國國家主席習近平會晤前，就一中政策提出12項「要與不要」的指引。

卜睿哲強調，美國的一中政策與中國的一中原則不是同一件事。一中政策包含許多元素，例如和平處理台海爭議是美國的利益，在台灣的法律地位上，美方的解讀也與中方不同。

此外，美國當前的一中政策，集結多項關鍵文件精華而成，包括美中三公報、台灣關係法與多年來的系列政策聲明，包括「六項保證」。

卜睿哲認為，美國的一中政策對北京和台北而言，美方的行動與用字一樣重要。川普政府最好依循下述12項指引，以確保美國的一中政策，鼓勵台海穩定、永續與和平。

1，不要做出「台灣是中國的一部分」為美國政府立場的聲明。2，不要使用中方用語「一中原則」，持續使用「我們（美國）的一中政策」。3，不要在所謂「一國兩制」做為解決台海爭議的模式上採取立場。

4，要持續聲明，以和平與台灣民眾接受的方式解決台海爭議，是美國的長期利益。5，要敦促北京與台北，以彈性、耐心、創意與克制，來處理兩岸關係。6，要向北京強調，美國對台軍售並非中方完成統一目標的障礙，而是台灣民眾反對中方提出的統一模式。

7，要持續對台灣提供特定武器裝備，以回應當前和未來，來自中國的威脅。8，要持續就如何強化嚇阻，與台灣防衛體系互動。9，要在雙邊議題上，深化實質互動。

10，要與台灣合作，在台灣不是會員的國際官方機構上，尋求提高台灣的國際角色和參與方式。11，如果採取步驟改善美台雙邊關係符合美國利益，不要在處理這些變動時，讓北京感到公開的挑戰。12，要事先、以及在做出決定之前，與台灣領袖諮商任何美國對台政策的變化，台灣的領袖才能判定那些步驟是否合乎台方的利益。1060330

(中央社)