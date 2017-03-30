女子偷書惡習不改 檢方將她聲押獲准
有竊盜毒品前科的34歲林姓女子拿著黑色包包，3月28日下午2時30分，在高雄長庚醫院地下室超商，假借選擇商品之際，到書架上隨手將書籍放進包包內，該名女子正準備要離開超商時，遭店長攔下識破竊行，並立即向警方報案，員警偵訊後將林女移送橋頭地檢署偵辦，檢方複訊後認為林嫌惡性難改，將她聲押獲准。
警方表示，林嫌見警方到場自知難逃法網，主動將竊取的11本書籍從包包內拿出來，經詢問後得知林嫌不只在高雄長庚醫院地下室超商犯案，稍早也在鳳山區濱山街超商內竊取6本書籍，林嫌供稱，偷書是為了上網拍賣換取金錢購買食物。
員警調閱兩處超商的監視器，發現林嫌都是以同樣手法竊取書籍，先到書架假裝在選書，隨後將拿到的書籍放在超商供顧客休息的桌上，便去購買一杯便宜的飲料到櫃台結帳讓店員有已結帳的印象，又回到放置書籍的位置上將預先放在包包內的報紙拿出來假裝在看報紙，之後以障眼法順手牽羊竊取得逞，沒想到卻遇細心店長留意而破功。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。