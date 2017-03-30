女子偷書惡習不改 檢方將她聲押獲准

林嫌竊行被店長發現，報警將她逮捕。(林雅惠翻攝)

有竊盜毒品前科的34歲林姓女子拿著黑色包包，3月28日下午2時30分，在高雄長庚醫院地下室超商，假借選擇商品之際，到書架上隨手將書籍放進包包內，該名女子正準備要離開超商時，遭店長攔下識破竊行，並立即向警方報案，員警偵訊後將林女移送橋頭地檢署偵辦，檢方複訊後認為林嫌惡性難改，將她聲押獲准。

警方表示，林嫌見警方到場自知難逃法網，主動將竊取的11本書籍從包包內拿出來，經詢問後得知林嫌不只在高雄長庚醫院地下室超商犯案，稍早也在鳳山區濱山街超商內竊取6本書籍，林嫌供稱，偷書是為了上網拍賣換取金錢購買食物。

員警調閱兩處超商的監視器，發現林嫌都是以同樣手法竊取書籍，先到書架假裝在選書，隨後將拿到的書籍放在超商供顧客休息的桌上，便去購買一杯便宜的飲料到櫃台結帳讓店員有已結帳的印象，又回到放置書籍的位置上將預先放在包包內的報紙拿出來假裝在看報紙，之後以障眼法順手牽羊竊取得逞，沒想到卻遇細心店長留意而破功。

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(中時)