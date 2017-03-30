3月30日午間新聞速速報

3月30日中視午間新聞搶先看

《一斗米歇業捲款逃? 大門深鎖人消失》

台北市知名一斗米烘焙坊，主打手作現烤，在台北市有5間分店，！不過現在有員工出面指控，老闆父子捲款上億逃跑！(他們經常以高額利息或是以店家生意很好為理由，向員工、廠商和投資人借錢)老闆父子去年12月突然人間蒸發，超過50名員工，瞬間沒了工作，借出的錢也討不回來！

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《讚!五月天開唱 歌迷垃圾不落地超自律》

五月天29日晚間7點在大安森林公園免費開唱，慶祝出道20週年紀念，演唱會一結束，歌迷立刻轉身撿垃圾。歌迷自發拿著垃圾袋撿垃圾，現場草地、座位區都相當乾淨，維持對五月天的諾言：「不打擾是五迷的溫柔。」

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《信義威秀餐廳火警 電影票一週內可退換》

台北市信義區威秀影城，昨天晚間8點多發生火災，起火點疑似在2樓的速食店，店內冒出濃煙，消防局獲報後出動水箱車、雲梯車等27輛各式消防車輛及4輛救護車、84名消防人員前往搶救。威秀影城公關經理李光爵表示，因火警而無法觀看電影、或是已經購票而無法看電影的民眾，一週內都可持票根退票或換票。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)