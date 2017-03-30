性侵孕婦逃亡逾追訴期免訴？高院逆轉改判8年

男子沈朝榮利用深夜破壞後陽台鐵窗的手法，在台北市松山區侵入住宅強暴孕婦，沈男犯後逃亡19年，刑事局根據指紋比對將他逮獲，台北地院認為追訴期完成，判他免訴，但高院審理後認為原審計算時效有誤，依妨害性自主等罪將沈男判刑8年，全案可上訴。

(中時)