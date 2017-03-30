我的老天鵝！紅唇族協助蓋醫院成最大受惠者

57歲許先生（左三）當年協助亞大醫院新建工程，之後罹口腔癌受到該院照顧，30日現身呼籲民眾檳楖不要碰。(馮惠宜攝)

冥冥之中自有安排，台中57歲許先生曾參與亞大醫院新建工程，當時他發願要讓民眾能受到最好醫療照護，沒想到他卻因長期吃檳榔，被確診為口腔癌第二期，所幸經「複合式腫瘤切除以及淋巴廓清術」及「游離皮瓣重建手術」，總算恢復正常生活，還直說「我自己成了最大受惠者」，並呼籲大眾「千萬不要當紅唇族」。

許先生說，年輕時因工作需開車送貨往返大里及雲林，為了提神便開始吃檳榔，加上隨後從事毛豬產業工作，需半夜起床處理毛豬內臟，一早載到市場販賣，長期睡眠不足，對檳榔的癮頭逐年增加，十多年來平均一天吃下30至40顆檳榔，埋下罹患口腔癌的導火線。

許先生說，當時朋友曾苦勸他別再吃檳榔，因一旦罹患口腔癌，勢必得進行術後口腔顏面重建，「要割肉補肉耶！」直到這次嘴巴痛，赴耳鼻喉科檢查，進行一連串手術後才悔不當初，也希望以自身的例子，警惕大眾吃檳榔的慘痛後果。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科醫師陳亮宇表示，許先生經病理切片檢查後，發現許先生罹患口腔癌，在經過全身檢查後趕緊安排「複合式腫瘤切除以及淋巴廓清術」成功清除腫瘤。

為了讓患者術後能夠保留吞嚥及正常咀嚼功能，修補口腔缺損處，並恢復外貌，亞大附醫也邀請中國醫藥大學附設醫院國際醫療中心院長陳宏基協助顯微重建，藉由顯微技術移植左大腿外側游離皮瓣，進行切除腫瘤後的缺損重建，協助許先生恢復咀嚼、吞嚥等功能。

陳亮宇提醒，根據統計，口腔癌患者中，高達九成有吃檳榔的習慣，若同時有菸、酒、檳榔習慣的罹患口腔癌機率更是比正常人多123倍。他建議，此類族群一定要每兩年接受一次口腔黏膜篩檢，才能夠及早發現口腔內的不正常病變。

(中時)