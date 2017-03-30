逃逸不忘丟包毒品 警開5槍攔下
23歲陳姓男子今（30日）凌晨0時許，開車搭載22歲鍾姓男子、21歲陳姓女子行經新北市板橋區館前西路，因未開大燈遭警方攔查，陳男開車加速逃逸，最後直接開上台65線，雙方追逐約3公里，警方連開5槍將車攔下，警方沿途發現遭丟包的15包毒品，嫌犯辯稱「誤以為遭通緝才逃跑！」警訊後依違反毒品危害防制條例、妨害公務等罪法辦。
板橋派出所警員王人賢、曹怡傑發現陳男車輛未開大燈，上前盤查時，坐在副駕駛座的鍾嫌以為自己遭通緝，要求陳男加速逃逸，車輛多次闖紅燈逃逸最後開上台65線，警方沿途追逐約3公里，最後在土城段警方連開5槍將車輛攔下，未有人員傷亡。
警方在車上僅查獲2支球棒，沿途卻發現遭陳女丟包的安非他命7包共計毛重65.4公克、K他命8包共計毛重7.7公克。
警方調查，3人均有毒品前科，鍾男、陳女為情女關係，3人向警方表示，「當時相約要到板橋夜市逛街、吃宵夜！」鍾男供稱，誤以為自己遭通緝，才會要求陳男開車加速逃逸。
鍾男、陳女坦承持有毒品，陳女供稱，「毒品都是她丟出車外的！」警方在現場發現有些毒品已遭其他車輛輾破，懷疑毒品數量不只15包，正擴大清查並追查上游毒品來源。警訊後將依違反毒品危害防制條例、妨害公務等罪將3嫌移送法辦。
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(中時)
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