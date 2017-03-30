台灣文博會串聯好店 台北三大展區舉行

第七屆臺灣文博會將於4月19到23日登場，展場包括台北松山文創園區、華山1914文創園區以及花博公園爭艷館。場外則規劃「食樂饗宴」、「玩藝手作」、「品味生活」、「展藝空間」四大類店家，與臺灣文博會「工藝」、「設計」、「授權」三大展出類別呼應，一起展現台灣的文化創意能量。

今年除了台北市包括有富藝旅台北大安、青田七六、喜瑞瓷等229家好店共同策辦系列活動外，更擴大活動規模至全台各縣市，包括基隆、新北、宜蘭、桃園、苗栗、台中、彰化、雲林、台南、高雄、台東等12縣市政府，推薦包含：鶯歌光點美學館、鹿港花獅、田中窯等文創店家。由文化部與各縣市政府策劃共同推動台灣文創產業發展，促進地方文化觀光消費，提供國人更多元更在地的文創體驗與感官享受。

(中時)