黑嘉麗黑莓風味冰棒 小7限量開賣

我要評比

「雀巢黑嘉麗黑莓風味冰棒」即日起於全省7-ELEVEN 限量開賣，一盒 5 入裝，售價199 元。（圖片提供／雀巢）

強調加入真正果汁製作的「雀巢黑嘉麗黑莓風味冰棒」，酸甜口感有戀愛感。（圖片提供／雀巢）

還記得莓果酸酸甜甜滋味的「雀巢黑嘉麗黑莓風味冰棒」嗎？去年首度引進台灣市場，開賣首月幾乎銷售一空，顯見雀巢黑嘉麗黑莓風味冰棒在台的高人氣。

雀巢公司看準商機，今年再次引進「雀巢黑嘉麗黑莓風味冰棒」（香港產品名為「能得利黑加侖子味冰棒」）搶攻台灣消費者荷包，此次與7-ELEVEN 獨家合作，即日起於全省7-ELEVEN 限量開賣，一盒5入裝，售價199元。

黑嘉麗水果軟糖販售20多年來，強調加入真正果汁製作，一口咬下外硬內Q口感，酸甜水果香氣直衝腦門，大人小孩都愛。雀巢品牌經理表示，此次引進「雀巢黑嘉麗黑莓風味冰棒」主打「分享」概念，以一盒5入方式包裝、非單支裝，希望推薦美食給更多人，也歡迎消費者於社群網站、Instagram打卡分享，藉由分享創造更多美好交流時刻。

去年「雀巢黑嘉麗黑莓風味冰棒」在台銷售極佳，甚至有台北網友跑了多家超商都撲空，最後請在花蓮旅行的朋友幫忙購買才得償所願，想嘗鮮的消費者不可錯過。

(中時)