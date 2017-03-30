黑嘉麗黑莓風味冰棒 小7限量開賣
還記得莓果酸酸甜甜滋味的「雀巢黑嘉麗黑莓風味冰棒」嗎？去年首度引進台灣市場，開賣首月幾乎銷售一空，顯見雀巢黑嘉麗黑莓風味冰棒在台的高人氣。
雀巢公司看準商機，今年再次引進「雀巢黑嘉麗黑莓風味冰棒」（香港產品名為「能得利黑加侖子味冰棒」）搶攻台灣消費者荷包，此次與7-ELEVEN 獨家合作，即日起於全省7-ELEVEN 限量開賣，一盒5入裝，售價199元。
黑嘉麗水果軟糖販售20多年來，強調加入真正果汁製作，一口咬下外硬內Q口感，酸甜水果香氣直衝腦門，大人小孩都愛。雀巢品牌經理表示，此次引進「雀巢黑嘉麗黑莓風味冰棒」主打「分享」概念，以一盒5入方式包裝、非單支裝，希望推薦美食給更多人，也歡迎消費者於社群網站、Instagram打卡分享，藉由分享創造更多美好交流時刻。
去年「雀巢黑嘉麗黑莓風味冰棒」在台銷售極佳，甚至有台北網友跑了多家超商都撲空，最後請在花蓮旅行的朋友幫忙購買才得償所願，想嘗鮮的消費者不可錯過。
(中時)
關鍵字：雀巢黑嘉麗黑莓風味冰棒
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。