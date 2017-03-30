小心搭訕變洗劫 赴菲多人遭迷昏丟包

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外交部表示，近半個月來發生多起國人在菲律賓遭人搭訕迷昏洗劫，外交部呼籲國人在當地旅遊時，小心陌生人搭訕，尤其是過度友善的女子。

外交部亞東太平洋司司長陳文儀今天在外交部例行新聞說明會表示，近來發生多起國人在菲律賓旅遊遭迷昏洗劫案件，嫌犯多為3至4名外表友善的菲律賓女子，在購物中心或觀光景點搭訕單獨旅遊的國人。

待受害者降低戒心後，嫌犯會招待受害者摻有藥物的飲品或糖果，並有車輛接應，趁受害者意識不清時洗劫財物，接著將被害者棄置路邊。

外交部說，因為類似案件在短時間內增加，當地駐處已經向菲律賓警方通報相關案例，並教求菲律賓加強查緝。

外交部提醒，國人在菲律賓旅遊期間務必提高警覺，避免陌生人搭訕，尤其是過度友善的女子。1060330

(中央社)