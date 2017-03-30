大學申請採學習歷程 教團憂強愈強弱越弱

大學招聯會昨天通過大學考招調整案，全國校長協會今天表示，申請入學採計高中學習歷程檔案，學校開課及學生選課變得很重要，要慎防「強者愈強，弱者越弱」。

大學招聯會昨天通過最新考招方案，110學年申請入學將從現行的3、4月延後至5、6月，7月舉行分科測驗，以便辦理考試入學分發，未來申請入學將採計新型學測和學習歷程檔案和校系自辦甄試，申請入學採計學測考科將從最多5科降低至4科，未來逐年調降為採用至多3科。

全國校長協會表示，現場實際執行，仍有不少關鍵細節需要盡速克服，例如考哪3科還未確定，不能只憑大考中心，相關測驗專家應進場評估是採用5選3或素養考科；而十二年國教領綱審查從頭來過，課程規劃時程緊迫，務必在4月底前定案，才有助於學校的課程研發。

對於高中學習歷程檔案的採計，全國校長協會也提醒，新課綱的極致落實，可以做到每個學生都有專屬課表，但學校開課及學生選課變得非常重要，一所200名教師的都會大校，與不到50名教師的小校，開課能量、課數、類型的落差很大，要慎防「強者愈強，弱者越弱」的馬太效應。1060330

(中央社)