印尼騙完 回台再扮檢察官騙老婦人被逮
印尼騙完回台再騙，葛姓男子和林姓男子假扮檢察官，行騙70歲黃姓婦人被逮，警方查出，葛姓男子曾在印尼行騙被逮遣送回台。
南投縣警方說，昨天接獲黃姓婦人報案指稱，有男子打電話給她，自稱檢察官，拿地方法院檢察署監管公文，要求婦人交出現金，警員利用假檢察官拿取金錢機會，逮捕葛姓及林姓男子到案。
警方表示，葛姓男子等人先打電話給老婦人謊稱是檢察官，稱婦人銀行帳戶已遭監管，要求婦人提領出戶頭內現金，老婦人不疑有他，領出新台幣58萬多元交給葛姓男子等人。
葛姓男子等人食髓知味，再度致電給老婦人行騙，要求婦人提領出銀行內剩餘的136萬元，黃姓老婦人向警方報案，警方前往埋伏逮捕2人，盤查葛姓男子等人身分。
警方查出，葛姓和林姓男子都有詐欺前科，葛姓男子民國104年還是詐騙集團成員之一，當時詐騙集團遭警方破獲時，葛姓男子還曾被從印尼遣送回台，沒想到重操舊業。
葛姓及林姓男子訊後被依詐欺、偽造文書等罪，今天移送南投地檢署偵辦。1060330
(中央社)
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