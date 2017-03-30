論文案監督不周 教部扣台大5400萬補助

教育部今天表示，台大確有違反學術倫理，且未能即時妥當處理並完成調查，影響我國學術聲譽，學校有監督管理不周的行政缺失，將扣減今年新台幣5400萬元補助。

台大教授郭明良團隊論文造假，科技部和教育部今天公布台大學術倫理案審議結果，確認郭明良等8人論文造假，台大校長楊泮池則未違反學術倫理。

教育部高教司長李彥儀表示，審議結果未認定楊泮池有違反學術倫理，至於其作為列名作者的相應責任部分，則由台大考量列名作者「榮辱與共」的原則，予以檢討。

李彥儀指出，楊泮池以合作者角色參與Cancer Cell（2006）論文有一段時間，未能發現論文中偽造數據的操縱和呈現結果，尤其在論文大量勘誤的異常下，仍未有所察覺；擔任第二作者並於2008年期刊2度勘誤時任醫學院長，未警覺調查並採積極作為，「有應注意而未注意的責任。」

根據審議結果，李彥儀表示，將撤銷郭明良學術獎資格，並追回獎金新台幣60萬元，而楊泮池曾於2001年獲教育部學術獎，2007年獲國家講座，但其申請著作皆與4篇涉及違反學術倫理的論文無涉，因此不予追回。

台大論文案重創學術界聲譽，李彥儀表示，台大確有違反學術倫理的狀況，且未能即時妥當處理並完成調查，造成外界質疑，也影響我國學術聲譽，學校有監督管理不周的行政缺失，因此將扣減106年度補助費5400萬元，教育部也會督導學校在限期內檢討相關作者的責任與處分。1060330

(中央社)