中華郵政助小農 恆春洋蔥禮盒開賣

我要評比

近兩年中華郵政每年都協助各地小農銷售農產品，今年首次幫忙賣洋蔥，即日起至7月10日，在郵政商城促銷恆春洋蔥禮盒，每售出一盒還捐新台幣10元做公益。

中華郵政的郵政商城「關懷農產行銷」系列，新推出「恆春洋蔥禮盒」，每盒皆含3顆特選無毒洋蔥、特製和風醬汁及調味包，原價280元，特惠價210元。

每售出一盒另提撥10元捐助恆春鎮慈善功德會及屏東縣社會救助金專戶，響應公益。

中華郵政公司說，為讓消費者「食」在安心，務求洋蔥「農藥零檢出」，並獲「吉園圃」安心蔬果標章。

另為提升洋蔥附加價值，中華郵政與美和科技大學食品營養系、屏東監獄合作，以屏東監獄頗受好評的「鼎新」醬油和醬油膏為基底，調配出黃金比例的日式和風醬汁和調味包，搭配新鮮洋蔥。

中華郵政建議，民眾可將洋蔥切絲、清洗，透過冰鎮增加脆度，再淋上醬汁、灑上含有柴魚、海苔和芝麻的配料包，輕鬆完成爽口的生菜料理。1060330

(中央社)