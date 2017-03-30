史上最高！論文造假懲處 扣除台大5400萬補助

科技部與教育部今日召開聯合記者會，說明台大論文造假案的審議程序及審議結果。教育部表示，台大在此次案件中處置不當，害台灣學術信譽受損，決定扣除5400萬補助款，是史上最高的一次罰責。也會撤回曾頒發給郭明良的學術獎，並追回獎金60萬元。

教育部高教司司長李彥儀表示，此次學術倫理案件的案件，台大未能即時妥適處理並完成調查結果，造成外界質疑，影響台灣的學術信譽，校方顯然有監督管理不周的行政疏失，因此教育部決定扣減台大今年度的補助經費5400萬元，這也是歷年來大學被扣補助款中，最多的一次。

李彥儀指出，教育部認定違反學術倫理責任方面，應負擔最大責任的屬於論文的第一作者及通訊作者，這類作者包括查詩婷、郭明良、林明燦、陳百昇、譚慶鼎、蘇振良、張正琪、林本仁等8人。

李彥儀說，目前教育部能給予的行政處分除了扣除台大補助款外，針對郭明良個人，他曾於2008年獲得教育部52屆學術獎，當時申請獎項的論文有12篇，當中有3篇被認定違反學術倫理，而且郭明良在這些論文中都是擔任責任最大的通訊作者，因此教育部學術審議委員會以全票通過，決定撤回曾經頒發給郭明良的學術獎，並追回獎金60萬元。

李彥儀表示，其他關於違反學術倫理的教師是否停聘、解聘或不續聘甚至是撤銷教師資格，以及涉及違反學術倫理的學生學位是否也要撤銷，須由台大內部來決定，教育部將函文請台大在3個月內做出處置。

(中時)