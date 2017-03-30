曾雅妮全日空賽先求晉級 再求跳水一次
LPGA年度「5大賽」首戰全日空高球賽，30日晚上在加州Mission丘球場登場，台灣女將有龔怡萍、曾雅妮與菜鳥新人錢珮芸3人參賽，曾雅妮踏進這座曾經奪冠的球場，既想2度跳進第18洞果嶺旁水池慶祝稱后之喜，又擔心連續4年打不進最後兩輪決賽，心中難免五味雜陳。
曾雅妮2010年圓了夢想，奪冠後依傳統跳進第18洞果嶺旁水池，風光接受所有人的祝賀，2011年她帶著甫成為世界第1頭銜，重返這場座場，並以領先2桿進入最後1輪決賽，最終打出74桿而被美國女將路伊絲逆轉，退居第2， 連續兩年「跳水」夢碎，賽後哭成淚人兒。
曾雅妮隨後兩年分獲第3與第20，表現還算不錯，但隨著後來狀況起伏不定，2014年至2016年在這場大賽連續3年被擋在最後兩輪決賽門外，現在不用像過去練習「跳水」，只求先晉級再說。
這場大賽的前身是納比斯科錦標賽，2015年更改冠名商易名為全日空高球賽，主要參賽資格是去年獎金榜前80選手，去年獎金榜落在前100名之外的曾雅妮，因2010年奪冠獲得終身參賽權。
龔怡萍是以去年獎金榜前80具取得參賽資格，錢珮芸因本季在本田泰國賽獲得並列第16與上周起亞菁英賽獲得並列第11，以年度積分榜前80首度參加LPGA大賽，她表示，因為比賽球場挑戰性很高，不好打，先求晉級，再於最後兩輪衝出好成績。
上周在起亞菁英賽吞下轉職業以來第2場淘汰的「球后」高寶璟，本屆以衛冕者姿態爭奪「2連霸」。
(中時電子報)
關鍵字：大賽
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