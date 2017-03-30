兼任教師不適用勞基法　高教工會控教育部打假球

高教工會現場演出行動劇，抗議教育部打假球。（洪安怡攝）

日前教育部長潘文忠表示要將大專兼任教師適用《勞基法》一案撤回，引發兼任教師不滿，高教工會與兼任教師代表今（30）日至教育部大門抗議，痛批教育部與大學聯手演戲，若無法在8月1日讓所有兼任教師適用勞基法，不排除抗爭到底。

「聘任辦法沒保障，一體適用勞基法」，高教工會與大專兼任教師高呼口號，痛批育部不檢討兼任教師切割適用《勞基法》的問題，反而改以行政命令位階的「兼任教師聘任辦法」來解決，未來各校還是能恣意解聘，學校違反各種聘任法令也不用被開罰。

高教工會指出，去年9月勞動部預告兼任教師切割適用《勞基法》，不少學校對教師進行大規模調查，恐嚇威脅兼任教師需具本職，否則未來將予以解聘，當外界輿論起，教育部的做法居然是整個政策拿掉，不用了，所有大學一片叫好，根本就是教育部與各學校聯手打假球，而勞動部至今一句話都沒說。

兼任教師徐文路表示，兼任教師和專任教師一樣多，但卻無法列入教師法，連最基本的保障都沒有，成為呼之即來，揮之即去的免洗筷，跟奴隸制度有何分別。政大勞工所教授劉梅君批評，當辦學變成黑心事業，這樣的教育部還能要嗎。

高教工會現場演出行動劇，在抗議現場拿著一把「切割適用勞基法」的雨傘，遭到大學校方「任意不續聘」的潑水欺凌，洞的雨傘有形無實，暗批教育部不思考修補雨傘的破洞，反而乾脆要把《勞基法》保障傘搶走，只給予一把全無實益的「聘任辦法」玩具傘，讓兼任教師更無保障。

教育部回應，為具本職的兼任教師基於社會資源分配正義，應優先予以保障，會同勞動部蒐集各界意見，依照《教師法》第35條第2項授權，修正「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，保障兼任教師請假、鐘點費、寒暑假勞健保等權益，針對不予續聘未具本職兼任教師的大豬校院，查證屬實將予以嚴處。

但現場抗議民眾指出，「兼任教師聘任辦法」無續聘保障，「就算給你喪假你敢請嗎，請了，可能之後就不能續聘了」，高教工會辦公室辦公室主任陳書涵表示，未來將持續抗爭，務必讓所有兼任教師，在今年8月1日起，一體適用《勞基法》。

(中時)