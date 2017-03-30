潘維剛毋忘在莒前 呼籲黨員回家
中國國民黨黨主席參選人潘維剛今天在金門太武山「毋忘在莒」前，宣示要將金門發展為「經濟和平示範特區」，並呼籲黨員「回家」，莫忘初心。
參選黨主席，潘維剛 「號召十萬黨員回家列車」上午飛抵金門，隨後在太武山地標「毋忘在莒」勒石前開講，發表「金門宣言」。
潘維剛表示，金門從烽火遍地走向和平繁榮，奠定了台灣的民主安定；但政府對金門的建設不夠，她主張要加強對金門建設的力度，減少上繳中央的稅收，將金門發展為「 經濟和平示範和平特區」。
這次參選黨主席，潘維剛同時有一個「回家」的訴求，她呼籲有黨籍但沒有黨權的人，以及失聯黨員能夠回家；她說，只有擴大參與，才能夠創造改變。
潘維剛說，透過維新運動為黨國找人才，而不是為自己謀未來，也惟有找回青年和信心，國民黨才能夠在2018年七合一選舉中打勝仗，在2020年重回執政。
開講後，潘維剛和支持者在「毋忘在莒」勒石前，攜手高喊「參與創造改變，我們一起回家」。1060330
(中央社)
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