國際貿易跨國空汙要命 年害70萬人早死

英國研究人員今天發表報告指出，企業生產出口商品導致的空汙，單單1年就造成全球70多萬人早死，例如中國大陸出口企業排放的廢氣，和美國心臟病、中風、肺癌死亡案例有關連。

路透社報導，研究人員在「自然」（Nature）期刊發表報告。共同作者、英國東安格利亞大學（University of East Anglia）氣候變遷經濟學教授關大博（Dabo Guan）表示：「和空汙相關的早死不只是地方問題，我們的研究，量化呈現了空汙在全球的影響程度。」

團隊表示，這是首次把全球性的早死案例和國際貿易連結在一起。研究運用的資料可溯及2007年。

他們的報告說，2007年約345萬人的死亡和細懸浮微粒相關，其中約76萬2400例與在1個地區生產，但在另1地區消費的商品有關。

全球來說，約41萬1100人因為排放自不同地方的空汙而早死。

大陸空汙在全球造成6萬4800人死亡，是其他地區空汙致死案例的兩倍。

而西歐和美國的消費，和大陸10萬8600多起早死案例相關。1060330

(中央社)