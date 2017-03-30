避免衝擊募兵 國防部：這會期不動年改
國防部常務次長柏鴻輝今天表示，軍人年金改革絕對要比公教好，否則會衝擊募兵成效，國防部很堅持這會期不處理，先待公教人員處理完，但希望今年排入立法院議程。
立法院外交及國防委員會上午初審志願士兵服役條例部分條文修正草案，列席備詢的柏鴻輝表示，軍人年金改革時程要與公教有別，絕對要比公教好，否則衝擊募兵成效。國防部很堅持這會期不處理，也建議立法院這會期不處理。
是否今年處理軍人年金改革？柏鴻輝說，要看整體進度，還不清楚，雖然他有參加年金改革相關小組，但非決策者，希望今年排入立法院議程。
至於國軍退除役官兵輔導委員會主任委員李翔宙日前建議軍人年金改革地板應在新台幣4萬元，柏鴻輝表示，這是最低生活保障，國防部尊重也支持，但還沒公布，還不能透露。1060330
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。