避免衝擊募兵 國防部：這會期不動年改

國防部常務次長柏鴻輝今天表示，軍人年金改革絕對要比公教好，否則會衝擊募兵成效，國防部很堅持這會期不處理，先待公教人員處理完，但希望今年排入立法院議程。

立法院外交及國防委員會上午初審志願士兵服役條例部分條文修正草案，列席備詢的柏鴻輝表示，軍人年金改革時程要與公教有別，絕對要比公教好，否則衝擊募兵成效。國防部很堅持這會期不處理，也建議立法院這會期不處理。

是否今年處理軍人年金改革？柏鴻輝說，要看整體進度，還不清楚，雖然他有參加年金改革相關小組，但非決策者，希望今年排入立法院議程。

至於國軍退除役官兵輔導委員會主任委員李翔宙日前建議軍人年金改革地板應在新台幣4萬元，柏鴻輝表示，這是最低生活保障，國防部尊重也支持，但還沒公布，還不能透露。1060330

(中央社)