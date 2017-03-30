Apple Pay登台 侯友宜刷手機買茶葉蛋
蘋果Apple Pay登台，不少民眾嚐鮮使用。新北市副市長侯友宜也拿著手機到超商，使用Apple Pay買了2顆茶葉蛋。
蘋果正式在台灣推出行動支付服務Apple Pay，列出首波支援Apple Pay的46間精選商家，涵蓋超市與量販店、購物中心與百貨、餐飲品牌、蘋果授權門市、其他零售店和商家等。
侯友宜昨天在臉書上PO文及照片，照片中他拿著茶葉蛋到超商櫃檯結帳，並表示「Apple Pay來了，嘗鮮~成功買了兩顆茶葉蛋！」。
網友看到紛紛按讚，並留言「帥到爆！」、「 好可愛」、「好樣的」；也有民眾稱讚他「趕得上潮流」。1060330
(中央社)
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