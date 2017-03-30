越南寒食節 民眾有吃湯圓習俗

華人有在冬至吃湯圓的習俗，但是越南人卻在農曆三月三日寒食節這天才有這個習俗，而且越式湯圓的做法與吃法也有點不一樣。

今天是農曆三月三日，是越南人的寒食節。在這一天，每一家庭幾乎都會準備以湯圓為主的供品，用來祭拜，祈求祖先對家人的保佑，全家人吃飯時會聚在一起，共同享用湯圓。

越南寒食節起源於中國春秋時期介子推的故事，不同的是越南人過寒食節不禁菸，也不是為了紀念介子推，主要是食用湯圓，因而又稱「湯圓節」。

越南人認為，農曆三月天氣開始升溫，是準備邁入夏天的月份，因此民眾以涼性供品如湯圓祭拜祖先，祈求對家人在夏天的保佑；此外，這時候吃涼食，將可平衡夏天炎熱，身體會健康。

越式湯圓的做法很簡單，主要原料包括糯米粉和紅糖等。只要用糯米粉把1小塊紅糖包起來，倒入開滾水鍋中，鍋中可加薑絲，煮幾分鐘後撈出來倒入裝冷水的大碗，這樣湯圓就會軟而不破，然後再撈出來擺在小盤子裡，食用時加上白芝麻，味道更佳。

此外，還有另一個做法，就是把小綠豆去皮、煮熟、搗碎、加上白糖包在湯圓裡做餡。

越式湯圓吃起來會有軟滑和香甜的感覺，全家人聚在一起吃湯圓，讓人感受到家庭的溫馨。湯圓是當地民眾受歡迎的傳統美食之一，寒食節吃湯圓是越南北部地區相當盛行的習俗。1060330

(中央社)