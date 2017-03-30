港占中期間妨礙執法 示威者入獄3個月
香港泛民主派激進團體「熱血公民」副主席鄭錦滿因在「占中」運動期間妨礙執法，今天被香港高等法院判監禁3個月。
鄭錦滿等17人被指於2014年占據旺角交通要道期間，阻礙執達吏執行禁制令，香港律政司以藐視法庭罪控告他們。
鄭錦滿及另一名被告歐煜鈞先前承認控罪。鄭錦滿今天上午被高等法院法官判入獄3個月，歐煜鈞被判入獄1個月、緩刑12個月，以及罰款港幣1萬元（約新台幣4萬元）。
香港商業電台報導，鄭錦滿要求交保外出，以便上訴，但遭法官拒絕，即刻還押看守所。
概括而言，執達吏是執行及傳達法官裁決的官吏。2014年「占中」運動爆發期間，有人向法庭聲請禁止示威者占據旺角的一些馬路，獲得法庭頒布禁制令。
其後，執達吏抵達旺角執行法庭的禁制令，但期間遭到一些示威者阻礙。
就「占中」運動本身而言，有關當局近日展開起訴行動，控告「占中」發起人戴耀廷等人串謀公眾妨擾罪等。1060330
(中央社)
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