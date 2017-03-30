酒錢口角 屏東弟砍兄命危

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屏東縣警方今天表示，屏東市昨天發生陳姓兄弟因酒錢口角，48歲的弟弟憤而持菜刀砍殺50歲的哥哥致命危，警方依殺人未遂罪將弟弟移送法辦。

屏東縣政府警察局屏東分局表示，警方昨天下午近5時接獲報案趕往現場，發現哥哥胸、腹部流血，弟弟正通知消防隊將哥哥送醫救治；哥哥送醫診治後，有生命危險，隨即開刀。

警方詢問弟弟，弟弟表示，與哥哥因酒錢口角，兩人推擠後，他用左手擋哥哥的柺杖，並憤而持菜刀反抗，沒想到導致哥哥傷勢嚴重。1060330

(中央社)