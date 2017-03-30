如何挑選好枇杷 果粒大色澤濃皮薄易剝

枇杷盛產季節，台中市政府農業局今天表示，挑選枇杷要選果粒大而完整、色澤濃且均勻為佳，如皮薄易剝離、果肉軟而多汁、食後無殘渣，即為高品質枇杷。

農業局表示，枇杷多集中在3月上旬到4月中旬採收，現在正是最適合品嚐枇杷季節。挑選枇杷時可觀察外表，選果粒大而完整、色澤濃且均勻為佳，如皮薄易剝離、果肉軟而多汁、食後無殘渣，即為高品質枇杷。

為行銷台中市優質黃金枇杷，農業局將於4月1日、2日上午10時前往台北市希望廣場舉辦台中枇杷展售活動，現場除免費提供枇杷品嚐，另安排趣味活動及枇杷花藝教學。

農業局說，枇杷屬高經濟作物，極具競爭力，台中市栽培面積808公頃，年產量4621公噸，為全國最大枇杷產區。今年雨水少、日夜溫差大，使台中枇把果實色澤金黃、果肉質地細膩、香甜多汁，鮮食口感極佳。1060330

(中央社)