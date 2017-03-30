早餐店內空無一人 賊潛入搜括現金1750元

32歲蔡姓男子潛入早餐店偷竊。（葉書宏翻攝）

32歲蔡姓男子將皮包丟在附近垃圾桶。（葉書宏翻攝）

32歲蔡姓男子騎機車逃逸。（葉書宏翻攝）

32歲蔡姓男子日前騎車行經新北市永和區安樂路，他發現早餐內空無一人，立即潛入偷竊店員皮包、搜括現金1750元，蔡嫌得手後將皮包丟棄在附近垃圾桶，警方獲報根據監視器畫面，鎖定蔡嫌的機車車牌循線約談到案，他辯稱，「因為失業缺錢吃飯，才會隨機偷竊。」警訊後依竊盜罪將蔡嫌函送法辦。

(中時)