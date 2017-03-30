防逃 法部建議：判刑5年即羈押

近年屢屢發生重大案件被告在判決確定前逃逸無蹤事件，導致國家偵審白忙一場、司法公信蕩然無存。法務部今在司改國是會議第5組提出報告，建議應強制要求被告到庭聽判，一審若遭判5年以上徒刑即應羈押。

司法院除同意強制被告到庭並採有罪羈押，也認為檢察官得直接拘提有逃亡之虞的重罪被告發監執行，且避免被告利用法院將卷宗送交地檢署的空檔逃亡，也賦予檢察官必要時不待收到法院卷宗即執行的權力。

大咖逃亡時有所聞，包括吸金百億的李周全、貪汙檢察官井天博、炒股的唐鋒前董事長周武賢，雖都被判處重刑，卻利用上訴期間從容逃逸，等到最高法院駁回上訴而判決確定，被告早已消失無蹤。

法務部認為，大咖逃亡的癥結在於法院宣判時被告無須在場，法官也無法當庭對有罪被告審酌是否羈押，然而所謂防逃機制只是耗費大量司法警察資源，根本無法真正防止被告逃匿。

法務部指出，宣示判決期日代表刑罰的莊嚴性與訴訟程序的嚴肅性，豈可任被告自行決定是否到場；而有時宣判的法官與案件完全無關，面對無被告到庭的空蕩法庭宣判，極其荒謬。

法務部建議，將現行「被告未經審判證明有罪確定前，推定為無罪」規定，刪除「確定」二字，以配合「有罪判決」後的「保全羈押」制度，免除牴觸無罪推定原則的疑慮。

除強制被告到庭聽判，法務部也建議，要求法官原則上於辯論終結當天宣判，辯論終結後被告仍應繼續在庭，等候法院評議結果，若為重罪判決，即當庭羈押，阻卻逃亡可能並彰顯司法公信。

至於有罪羈押的範圍為何？法務部建議，被告經第一審法院諭知死刑、無期徒刑或5年以上有期徒刑，或經第二審法院諭知死刑、無期徒刑或有期徒刑而未諭知得易科罰金或緩刑者即應羈押，也可考慮以一、二審均判處有期徒刑5年以上者始適用，限縮法定羈押之適用範圍。

(中時)