李明哲失蹤案 陸官媒：應由大陸主導
民進黨前黨工李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」，已接受大陸有關部門調查。面對民進黨及陸委會要求陸方應交代清楚逮捕事由，及家屬探視等相關事宜。大陸官媒《環球時報》社評指出，李明哲案應由陸方主導，無論司法建設還是人權建設，大陸都有自己積極的時間表，不太可能被外界的評價牽著鼻子走。
李明哲案發生迄今，民進黨和陸委會已多次呼籲陸方說明案情，並安排後續家屬探視。社評指出，台灣當局正營造一種大陸以「秘密方式」亂抓台灣人的悲情，以台灣普通刑事案件程序作為標準，但提到「亂抓人」，最該被指責的是台灣方面。
社評指出，李明哲案一旦涉及大陸國家安全，李明哲犯案的細節，甚至抓捕他的細節是否需對外公佈，都有自己的法定程序，台灣不該揣著明白裝糊塗。
有關該案的後續審理，社評指出，接下來怎麼調查審理李明哲案，已完全處於大陸司法程序中。台灣一些人為李叫屈，大陸不太可能對此予以過多理會。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。