李明哲失蹤案 陸官媒：應由大陸主導

民進黨前黨工李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」，已接受大陸有關部門調查。面對民進黨及陸委會要求陸方應交代清楚逮捕事由，及家屬探視等相關事宜。大陸官媒《環球時報》社評指出，李明哲案應由陸方主導，無論司法建設還是人權建設，大陸都有自己積極的時間表，不太可能被外界的評價牽著鼻子走。

李明哲案發生迄今，民進黨和陸委會已多次呼籲陸方說明案情，並安排後續家屬探視。社評指出，台灣當局正營造一種大陸以「秘密方式」亂抓台灣人的悲情，以台灣普通刑事案件程序作為標準，但提到「亂抓人」，最該被指責的是台灣方面。

社評指出，李明哲案一旦涉及大陸國家安全，李明哲犯案的細節，甚至抓捕他的細節是否需對外公佈，都有自己的法定程序，台灣不該揣著明白裝糊塗。

有關該案的後續審理，社評指出，接下來怎麼調查審理李明哲案，已完全處於大陸司法程序中。台灣一些人為李叫屈，大陸不太可能對此予以過多理會。

(旺報)