新北抽查市售玩具 1成標示不合格

新北市經發局玩具抽查市售玩具標示，313件中不合格件數有33件。（葉德正翻攝）

兒童節將至，不少家長選擇買玩具給孩子當作禮物，新北市經發局玩具抽查市售玩具標示，313件中不合格件數有33件，主因是玩具標示警告或注意字體太小、未完整標示主要成份或材質，也有未完整標示適用年齡等事項，已依「商品標示法」要求不合格業者限期改善，違者最高將處以20萬元以下罰鍰。

經發局長施威全表示，英國與美國日前發生國際知名玩具通路商販售的玩具，因零件過小導致兒童誤吞危險，提醒家長在購買玩具前，應先行替孩子留意玩具適用年齡、使用方法或注意事項及警告標示等事項，避免買到標示不清或適用年齡不符合的玩具，更需要留意含有細小零組件的玩具，避免孩童誤吞誤食。

施威全也說，玩具類商品警告標示所使用的字體顏色應與底色不同且容易辨識，「警告」或「注意」二字字體應大於5mm×5mm，內容文字應有1.5mm×1.5mm以上，業者務必要確實遵守。

(中時)