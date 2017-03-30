初審通過 服替代役也可以簽當志願役

立法院國防及外交委員會今天審查《志願士兵服役條例》，國防部為推動全募兵制，檢討志願役士兵汰除程序與放寬志願役入營等相關規範，修法增訂替代役備役人員得參加志願士兵甄選，也就是將來修法若三讀通過後，替代役退伍後也可以再簽下去當志願役。

民進黨立委王定宇表示，此次修法重點在於不適服志願士兵的退場機制，增訂「一年內累計大過三次者」。此外，由於將來不再是體位不合格才能當替代役，而是大家都能申請替代役，因此修法讓服替代役的人也可以轉服志願役。

另外，修法也規定將來常備兵後備役申請志願再入營者，不需要一次簽四年，而是可以每一年簽一次，最長一次以3年為限。

(中時)