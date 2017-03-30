教部扣5400萬補助 台大：很痛但尊重
教育部今天表示，台大對論文案監督管理不周，將扣106年度補助費5400萬元。台大表示「很痛但尊重」，會虛心檢討，未來將研擬辦法並考慮成立專責單位負責學術倫理。
台大教授郭明良、張正琪團隊論文造假，科技部和教育部今天公布台大學術倫理案審議結果，確認郭明良等8人論文造假，台大校長楊泮池則未違反學術倫理。教育部認為台大確有違反學術倫理，且未能即時妥當處理並完成調查，造成外界質疑，影響我國學術聲譽，學校有監督管理不周的行政缺失，將扣減106年度補助費5400萬元。
台灣大學主任秘書林達德表示，尊重教育部和科技部審議結果，而審議結果也和台大教評會審議結果一致，確認楊泮池本人並未違反學術倫理。
教育部認為楊泮池「有應注意而未注意的責任」，林達德說明，2006年發表論文時，楊泮池當時還不是醫學院長，而2008年勘誤時，論文第一作者已離開台大赴美，楊泮池是當時的台大醫學院長，對教育部要求督導責任，台大會虛心接受檢討。
對於教育部將扣減台大106年度補助費5400萬元，林達德表示，「很痛」，但會尊重教育部決定，畢竟違反學術倫理的狀況，台大確實不應該發生。
林達德也表示，現行學術倫理調查都由工作小組進行，但這次調查也碰到一些困難，例如去實驗室要求提供資料，法規上沒有依據，難以封鎖實驗室或進行蒐證，因此1個月內將召開會議討論，訂出合理辦法，同時也會考慮成立專責單位。
楊泮池日前在台大校務會議上，表達不續任的意願，林達德表示，預計4月召開臨時校務會議，針對校長表達不續任一事討論因應方式，而楊泮池目前對不續任一事的意願「非常清楚且強烈」。1060330
(中央社)
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