陸養老金再調漲 欲發展商業保險減壓

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中國大陸邁向高齡社會，一方面欲發展商業養老保險減輕政府養老金支付壓力，一方面仍宣布今年退休人員養老金標準平均提高5.5%。

中新網報導，大陸財政部29日公布的中央財政預算中，2017年元旦起，按照平均5.5%的幅度提高企業和機關事業單位退休人員養老金標準，2016年的養老金整體漲幅則是6.5%。

今年大陸基本養老金轉移支付預算為人民幣5666.17億元（約新台幣2兆5497.77億元），比2016年執行數增加691.47億元，成長13.9%。

大陸人社部養老保險司副司長賈江28日在記者會上說，至2020年的規劃中，將制定實施改革基本養老保險制度總體方案，推進個人稅收遞延型商業養老保險試點等，藉此減輕國家法定基本養老保險的壓力。

所謂個稅遞延型養老保險，是指投保人在稅前買進養老保險產品，在領取保險金時再繳納個人所得稅，對投保人而言有一定的稅收優惠。

根據每日經濟新聞報導，大陸的中國社科院世界社保研究中心秘書長房連泉說，20多年前建立養老保險制度時人口撫養比是5：1，現在已降到2.8：1。而到2050年，這個比例估計是1.3：1。養老金的支付壓力越來越大。

數據顯示，預計到2020年，大陸60歲以上老年人口將增加到2.55億人左右，占總人口比重提升到17.8%左右。

報導指出，完善基本養老保險制度有賴職業年金、企業年金，以及個人儲蓄性養老保險和商業保險的多層次養老保險體系。

不過，業界專家表示，發展職業年金和企業年金都將在一定程度上增加企業的人事成本，尤其是民營企業。個人商業保險也只是在緩慢起步。1060330

(中央社)