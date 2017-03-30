繼承不動產未登記 北市：逾期會被標售

台北市地政局今天說，4月1日將公告逾期未辦理繼承不動產資料，呼籲民眾若在公告日3個月內未申請登記，土地及建物會被公開標售，且須支付登記費額1倍罰款，最高到20倍。

地政局表示，每年4月1日會公告未辦理繼承土地及建物資料，依土地法規定，繼承人應在公告日的3個月內向地政事務所申請繼承登記。

地政局說，逾期未申請的民眾，列冊管理15年，逾期仍未申請繼承登記，由地政機關移請財政部公開標售，標售價款以專戶儲存，繼承人可依法領取，但超過10年未提領，歸國庫。

不動產經標售5次仍未標出，則登記國有，繼承人僅能按法定應繼分分算發給價金。

罰鍰部分，地政局解釋，土地所有權人往生後，繼承人須辦理登記，超過6個月，每月須支付登記費額1倍罰款，登記費為申報地價的千分之一，最高可罰20倍。

北市土地寸土寸金，為何有民眾未辦理繼承登記，官員說，大部分案例都是繼承人之間糾紛，像家人對土地贈與有不同意見，最後不願出面處理，也有不動產所有權人已不住國內。

今年度逾期未辦理繼承登記不動產資料，將在4月1日公告，民眾可至地政局或北市各地政事務所網頁查詢。

地政局說，民眾未能及時申辦繼承登記，多因繼承關係複雜或人數眾多，建議可由繼承人其中1人或數人，為全體繼承人利益，申辦登記為全體繼承人公同共有，以避免不動產被列冊管理，還可避免遭開罰。1060330

(中央社)