行政院：高鐵全線上網 世大運前完成
行政院發言人徐國勇今天表示，高鐵WiFi的隧道纜線工程預計5月開始施工，預計世界大學運動會前提供高鐵全線WiFi上網服務。
徐國勇上午在行政院院會後主持記者會轉述，會中通過「公共區域及大眾運輸iTaiwan無線上網躍升計畫」。
徐國勇表示，高鐵將邁向全線提供WiFi無線上網服務，隧道段纜線工程大多已完成招標，預計5月初開始施工，在世大運前提供全線上網服務。
行政院科技會報辦公室執行秘書郭耀煌說，計畫主旨是在世大運舉辦前，高鐵全線提供4G及WiFi無線上網服務，並增加iTaiwan熱點涵蓋率，包括桃園機場、松山機場、高鐵、桃捷各車站及月台、台鐵簡易站以上車站、國家風景區與世大運比賽場所等處。
郭耀煌表示，計劃也將提升骨幹頻寬，從過去20M提升到100M以上，平均每人上網速度也從1M提升到5M以上。
高鐵建置重點方面，郭耀煌說，共12段隧道段增設4G電信設施，非隧道段增設4G戶外共構基地台；車廂安裝WiFi設備，預計7月前安裝完成所有34列車（共408車廂）；高鐵車站方面，12個車站的4G共構及WiFi服務已陸續施工，預計7月底前完工。1060330
(中央社)
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