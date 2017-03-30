吳敦義赴桃園謁陵：感謝兩蔣對國家貢獻

前副總統吳敦義30日到桃園市慈湖、頭寮陵寢謁陵。(賴佑維攝)

前副總統吳敦義30日到桃園慈湖、頭寮陵寢向先總統蔣公、故總統蔣經國謁陵，吳敦義表示，蔣公對中華民國、台澎金馬貢獻良多。此外，以故宮的國寶跟中央銀行的黃金，就知道黨跟國的分際是非常非常清楚的，並沒有黨國不分的問題。

吳敦義表示，蔣公帶領國軍打贏8年抗戰，才能讓台灣光復，否則台灣現在還是日本殖民地。此外，蔣公把故宮博物院的國寶、胡適之、錢穆、傅斯年等學術巨擘，都安全的護送到台灣，使國學跟學術能夠薪火相傳，另外也把中國銀行、中央銀行各有數百萬兩的黃金，同樣安全送到台灣。

吳敦義強調，無論是國寶還是黃金，都沒有進入國民黨黨庫，至今都還是屬於國家的。他說，外界汙衊黨國不分，但從這些事就看得出來，其實黨跟國還是分的非常清楚。

(中時)